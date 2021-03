Lorena Carvalho diz que Lucas Lucco foi ‘ponto de equilíbrio’ no parto

A influenciadora comentou sobre o nascimento do filho com o cantor

A influenciadora Lorena Carvalho, 27, relatou nesta quinta-feira (25), como foi o nascimento de seu filho Luca, com o cantor Lucas Lucco, 29.

“Quero muito agradecer a toda equipe que me deu o suporte necessário pra que fosse possível trazer meu filho ao mundo de maneira tão humanizada”, escreveu.

Em uma série de imagens publicadas em seu Instagram, Carvalho detalhou os acontecimentos do parto de seu filho, desde consultas com os médicos até o dia do nascimento.

“Reparei que as contrações estavam diferentes (mais fortes), comentei com meu marido e resolvemos marcar os intervalos”, conta.

Ela diz que após a consulta e começar a sentir as contrações mais fortes, contatou a obstetra Lia Kretly e uma enfermeira foi enviada até a casa do casal.

“Assim que a enfermeira chegou ela me disse que eu estava em fase latente. Aí realmente caiu a ficha para mim”.

Carvalho conta que tinha entrado em trabalho de parto naquele momento, e as dores começaram a ficar mais intensas.

“Até que percebi que vinham ritmadas a cada 3 minutos e cada vez mais doloridas”, então outra enfermeira chegou à residência.

“As contrações foram ficando cada vez mais fortes, lembro de, por volta de 02:00 da manhã eu falar para Ana [doula] que estava doendo muito! Ela sugeriu que eu fosse pro chuveiro tentar dar uma aliviada e realmente ajudou bastante!”, continuou.

Após a enfermeira avaliar a dilatação, que estava em 7 cm, o cantor sertanejo dirigiu até o hospital, onde foram diretamente para a sala de parto, onde a equipe médica já os aguardavam.

“Lucas ficou atrás de mim me dando apoio nas costas, me incentivando e lembrando do quanto havíamos sonhado com aquele momento”.

“Eu apertava forte a mão dele. Era meu ponto de equilíbrio”, relata ela sobre Lucco. Carvalho pediu anestesias devido às dores, mas as médicas a ajudaram a resistir. Quando a dilatação chegou aos 10 cm, ela conta que entrou em “modo expulsivo”.

Luca nasceu às 04h52 da manhã. “Acolhido pelas mãos do papai e indo direto para o colo da mamãe!”, terminou o relato. Os dois se casaram em 2020, e Luca é o primeiro filho do casal. Nos comentários da publicação, o cantor brincou: “Que lindo seu relato. Você pretende ter mais filhos?”.

