Luana Piovani detona o Brasil e chama casamento com Scooby de “falido”

Luana Piovani, de 44 anos , concedeu uma entrevista ao programa “Júlia”, na TV portuguesa. Durante sua participação na atração, ela detonou o Brasil ao falar de sua mudança para a Europa e chamou o casamento com Pedro Scooby de “falido”.

“Eu morava em condomínio fechado, andava de carro blindado, só ia a lugares que já conhecia muito. E assim, você está no carro teclando, uma pessoa passa, e você toma susto. Eu já fui assaltada de todas as maneiras no Brasil. Quando tive os meus gêmeos, pensei, ‘não quero que eles sejam os filhos da Luana Piovani, que vivam em uma bolha e andem de carro blindado de lá e para cá, que sejam uns playboys da vida'”, iniciou Luana Piovani.

“Quero que eles tenham a liberdade que eu tive de pegar uma bicicleta e ir para a casa do colega, ter certeza que estão no ônibus e não tenham medo de ser assaltados ou tomar uma facada porque estão vestindo”, continuou.

De acordo com Piovani, a mudança demorou três anos para se concretizar. Porém, apesar de fazer bem aos filhos, a nova rotina acabou atrapalhando o casamento da atriz.

“Me mudei de país com três crianças pequenas em pleno inverno, atravessei um oceano e quando cheguei me vi sozinha. Mas acontece. Tem muita gente casada que é sozinha. Eu já havia reparado nisso e por isso que eu já havia separado do meu ex-marido. A gente tinha tido um pequeno break, expliquei as questões, quatro meses depois, ele voltou, nos reorganizamos ele assumiu os compromissos, eu os meus. Dois anos depois, notei que o que havíamos combinado não estava sendo cumprido e sou uma mulher muito prática. Só tenho uma vida. Não vou pegar os cem anos que me deram nessa vida e enterrar em um casamento falido”, afirmou Luana Piovani.

