Mãe se revolta após filho furtar motel, chama a polícia e dois casais são presos

A Polícia Militar prendeu dois casais, com idade entre 17 e 18 anos, que passaram a noite em um motel, quebraram o quarto e furtaram dois televisores, um tablet e bebidas, em Ceilândia (DF), nesta quinta-feira (18). De acordo com a PM, eles saíram a pé com os aparelhos eletrônicos enrolados em lençóis. A ação foi registrada pelo sistema de vigilância do motel.

Ainda conforme a PM, as meninas saíram na frente com os objetos menores na bolsa. Já as televisões foram levadas pelos dois jovens. Eles percorreram cerca de 400 metros com os aparelhos até esconderem os objetos na casa de um deles.

De acordo com o soldado Resende, a mãe do adolescente ficou revoltada e chamou a polícia. “Ela disse que não admitia nada de errado na casa dela e pediu para a gente entrar e levar o próprio filho”, esclarece.

Os casais foram levados para a 2ª Delegacia da Criança e do Adolescente e para a 15ª Delegacia de Polícia, para registro da prisão dos maiores de idade. O adolescente já foi apreendido uma vez por roubo. Na ficha do adulto, consta uma tentativa de homicídio. Não há registro no nome das duas mulheres.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários