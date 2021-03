Maju Coutinho diz que fala sobre lockdown foi no improviso e pede desculpa

A apresentadora Maju Coutinho se desculpou hoje por um comentário sobre lockdown feito anteontem do Jornal Hoje que gerou polêmica.

Na edição de hoje, a jornalista disse que faltou complemento em sua fala quando disse “o choro é livre” a respeito da necessidade de lockdown no momento mais severo da pandemia da covid-19 no Brasil.

“Ontem, para reforçar a necessidade do isolamento social, eu usei no improviso uma expressão infeliz que precisa de um complemento para deixar bem claro o que queria dizer”, afirmou. “Eu reitero hoje aqui esse desejo, me desculpo pela expressão que usei anteontem e vemos nessa, bola pra frente.”

Maju explicou que as medidas restritivas adotadas para tentar conter a escalada de casos e mortes por coronavírus são necessárias, ainda que afetem pequenos e médios empresários.

“Eu quis dizer que por mais que sejam amargas as medidas de isolamento, são necessárias para evitar o colapso do sistema de saúde, mas eu também entendo perfeitamente a dor dos pequenos e médios empresários que têm que manter os negócios fechados”, reforçou.

