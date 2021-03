Marília Gabriela descobre câncer e passa por cirurgia de emergência

Aos 72 anos, Marília Gabriela usou seu perfil no Instagram para anunciar que precisou passar por uma cirurgia de emergência após descobrir um câncer de pele na narina esquerda. Através da publicação, ela tranquilizou os fãs e afirmou que já está tudo bem.

“Meu Dia Internacional da Mulher! Deu-se com uma espinha que apareceu na minha narina esquerda e não saía mais, meu querido dr. Otávio não gostou do que viu e me mandou para exames aprofundados que resultaram, uma semana e meia depois (hoje), numa cirurgia para retirada de um sorrateiro carcinoma basocelular“, começou a famosa, exibindo a região do rosto com o curativo.

A veterana, que realizou o procedimento no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, aproveitou para alertar os seguidores dos cuidados com a pele.

