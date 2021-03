Meghan e Harry tiveram casamento secreto dias antes da cerimônia real

Milhões de pessoas assistiram ao casamento de Harry e Meghan Markle no Castelo de Windsor, em maio de 2018. A cerimônia contou com a presença de “apenas” 600 convidados, mas foi televisionada para o mundo inteiro.

Durante a entrevista do casal à apresentadora Oprah Winfrey, nesse domingo (7/3), no entanto, Meghan revelou que, na ocasião, já estava casada com o príncipe.

De acordo com a duquesa de Sussex, eles tiveram um “casamento secreto” 72h antes da cerimônia oficial. “Chamamos um arcebispo e apenas dissemos, ‘olha, esse espetáculo é para o mundo, mas queremos a nossa união entre nós (…) só nós dois, no nosso quintal’”, disse Meghan.

A entrevista do casal à apresentadora norte-americana abalou as estruturas da realeza. Durante o bate-papo, Harry falou como anda sua relação com a família, e Meghan desabafou sobre como foi difícil sobreviver aos duros protocolos da monarquia.

