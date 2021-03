Morre segunda mãe de Xuxa Meneghel; apresentadora chora a morte de Maria

A idosa trabalhou com a apresentadora por mais de 30 anos e sempre esteve ao lado da eterna rainha dos baixinhos

Nesta segunda-feira (12), Maria do Rosário, funcionária que Xuxa Meneghel considerava como sua segunda mãe, morreu vítima de problemas respiratórios. A idosa trabalhou com a apresentadora por mais de 30 anos e sempre esteve ao lado da eterna rainha dos baixinhos, inclusive na estreia da loira na Record, em 2015. A ligação entre as duas eram tão forte que Xuxa a escolheu para ser babá da filha, Sasha Meneghel.

Em uma recente entrevista para o “Cortá Por Lozano”, da emissora argentina Telefe, Xuxa falou sobre o estado de saúde da funcionária.

