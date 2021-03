“Muitas reações vêm de abstinência”, revela Nicole Bahls sobre reality

Nicole Bahls já participou três vezes de reality shows e se tornou expert no formato. Por isso, sabe muito bem o que se passa nos bastidores. Em conversa com Leo Dias e Dedé Galvão no Resenha Proibidona desta sexta-feira (5/3), ela contou que nem sempre a produção do programa libera os remédios que os participantes estão acostumados a tomar (veja o vídeo abaixo).

“É importante lembrar que para entrar em um reality, a gente faz muitos exames. Então, não são todos os remédios que eles liberam para a gente. E existe uma abstinência. Muitas reações vêm dessas abstinências, tanto de remédio quanto de cigarro”, disse Nicole sobre suas experiências em duas edições de A Fazenda e no Power Couple.

A modelo ainda falou sobre a experiência do marido, Marcelo Bimbi, que sofreu com algumas restrições no Power Couple. “Ele toma muito termogênico para malhar. E no Power Couple não liberaram. Então, ele começou a sentir sono no programa porque o organismo dele já era acostumado”, afirmou Nicole.

Um detalhe é que ninguém aparece fumando em A Fazenda e Nicole explicou o porquê. “Tem uma cadeirinha para a gente não fazer a linha Fiuk, que o coitadinho está lá fumando e sendo exposto. Eu, inclusive, de vez em quando dava uma fumadinha para relaxar e não brigar”, revelou ela.

“Se fosse exposto, eu acho que não iria dar minhas tragadinhas porque eu acho que não é legal. Tem muito adolescente assistindo, muita gente que se espelha na gente. Mas eu não vou ser hipócrita de dizer que eu nunca sentei nessa cadeirinha, porque eu já sentei”, falou ela sobre as vezes em que fumava em A Fazenda.

