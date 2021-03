Nicole Bahls nega ‘teste do sofá’ na época do ‘Pânico’: “Graças a Deus nunca teve isso

Em entrevista para o podcast ‘Mais que 8 Minutos’, do humorista Rafinha Bastos, Nicole Bahls revelou detalhes de sua passagem pelo Programa Pânico, onde era ‘panicat‘, juntamente com outras garotas. A famosa descartou o ‘teste do sofá’ e revelou qual foi a sua pior gravação na atração.

Após dizer como foi entrar para o programa, e o teste que fez com uma amiga, Nicole disse como foram os procedimentos: “Biquíni”. Ao ser questionada por Rafinha, que os seguidores gostariam de saber se houve um ‘teste de sofá’, Nicole desmentiu.

“Graças a Deus nunca teve isso no ‘Pânico’. Eu tenho eles como minha família, sou eternamente grata. Então nunca teve isso, nunca precisou”, contou a famosa, que é casada desde 2018 com o ator e modelo Marcelo Bimbi. Além disso, Nicole revelou qual foi a pior gravação do programa. “Uma das mais difíceis foi uma do (quadro) ‘Se beber, não dirija – o Pânico dirige para você’, porque na época eu não bebia nada ainda. Eu aprendi a beber com 29 anos. E aí uma limusine deu um freio e o baldinho de vômito voou (em mim). E aí não tinha tempo de fita, não podia parar a gravação, eu só passei um paninho e fui até a casa da pessoa cheia de vômito na cara”, disse.

