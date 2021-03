Polícia prende integrante de quadrilha de puxadores de carros em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil no município de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Investigação dos Crimes Contra o Patrimônio (DPATRI) prendeu W.S.A. 21 de anos, em operação de cumprimento de mandado judicial realizada na manhã desta sexta-feira, 05, em vários bairros do município.

A intensa investigação policial possibilitou descobrir seu paradeiro e êxito no cumprimento do mandado de prisão. O trabalho investigativo também apontou que o preso é um dos mais atuantes ladrões de veículos e de lojas e que integra uma quadrilha que agia na região no cometimento de vários delitos. W.S.A. é comparsa de C. S. S. de 19 anos, preso pela Policia Civil no último dia 08 de fevereiro desse ano.

A quadrilha agia para atender demandas de uma organização criminosa que determinava a ação de roubo majorado – com emprego de arma de fogo-, e tinha como objetivo o roubo de carro e de grandes lojas sediadas no município.

Além das vítimas terem reconhecido o acusado, ele é suspeito de ter participado da rendição dos funcionários de uma Loja de departamento, em plena luz do dia, e subtraído, mediante grave ameaça com arma de fogo, todos os relógios do estabelecimento. Crime que também foi ordenado por organização criminosa.

O preso foi encaminhado à Delegacia Geral de Policia Civil do município para prestar depoimento, procedimento praxe, e em seguida foi colocado à disposição da justiça. De acordo com o delegado responsável pela prisão, a investigação policial continua no sentido de recuperar produtos roubados e identificar mais pessoas que sejam integrantes dessa quadrilha e tenham participação direta no cometimento dos ilícitos.

