Presidente avalia possibilidade de Rio Branco-AC não disputar Campeonato Acreano 2021

Indefinição sobre início do estadual e despesas do clube com manutenção do elenco são motivos que podem levar Valdemar Neto a tomar decisão inédita. Estrelão sempre disputou competição

O Campeonato Acreano 2021 deveria ter sido iniciado no domingo (7), com rodada dupla no estádio Florestão, em Rio Branco (AC), mas, com o estado em bandeira vermelha por causa da pandemia de Covid-19, as atividades do futebol profissional ainda não estão liberadas.

Por causa da indefinição, o presidente do Rio Branco-AC, Valdemar Neto, resolveu interromper os treinamentos individuais que estavam sendo realizados no CT José de Melo, na capital, e deixou aberta a possibilidade de desistir do estadual.

– Estávamos trabalhando dentro do que determina a lei, mas decidi pela paralisação dos treinos individualizados. O Comitê de Combate à Covid 19 ainda não quis, sequer, ouvir as pessoas ligadas ao futebol. Teremos uma avaliação do Comitê somente na próxima semana e a possibilidade de liberação do futebol é pequena. O custo do futebol profissional do Rio Branco, por mês, gira em torno de R$ 60 mil – declara o dirigente.

Caso Valdemar Neto opte pela desistência do Estrelão do Acreano, será uma decisão inédita.

O clube, maior campeão estadual, disputou todas as edições da competição. Se desistir, o Rio Branco-AC não terá nenhum campeonato profissional no calendário da temporada 2021.

E para retornar ao Campeonato Acreano, o Alvirrubro terá que disputar vaga na elite em uma possível segunda divisão em 2022, caso tenha concorrentes para a realização do campeonato, conforme determina o regulamento elaborado pela Federação de Futebol do Acre (FFAC).

O Rio Branco-AC tem como adversário da estreia no estadual o São Francisco-AC. Ainda não há data confirmada para início da disputa.

