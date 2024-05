Nizam mostra tudo em plataforma adulta pela 1ª vez, foto vaza e web vai ao delírio

Na última quinta-feira (2/5), o ex-BBB Nizam publicou uma foto dele sem roupa em uma plataforma de conteúdo adulto e o registro vazou na web. O clique de Nizam nu está dando o que falar nas redes sociais.

No X, o antigo Twitter, aqueles que já viram as fotos elogiaram o libanês. No conteúdo, Nizam aparece tomando banho de sunga em um muro cheio de folhas. Depois, ele já surge sem nada.

A maioria gostou do conteúdo publicado pelo ex-BBB e apontaram que ele deve continuar investindo nessa área. No início, ele foi criticado por não ter mostrado nada demais, mas agora parece ter perdido a vergonha.

O portal LeoDias não irá divulgar o conteúdo aqui, mas muitos já publicaram as fotos em redes sociais.