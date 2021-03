Rita Cadillac abre o jogo sobre rede social com conteúdo adulto e fala sobre cantadas

Com a crise causada pela pandemia do coronavírus, Rita Cadillac resolveu tentar driblar a situação criando uma conta no OnlyFans, rede social de conteúdo adulto exclusivos para inscritos.

Em conversa com a revista Quem, a atriz falou sobre como surgiu a ideia de criar uma página: “No final do ano passado, percebendo que essa pandemia estava longe de ter fim, comecei a pesquisar formas de conseguir me manter, uma vez que todos sabem que o setor de shows e entretenimento foi um dos mais afetados. Conversando com amigos próximos, percebi que poderia participar dessa plataforma pois, ao contrário do que muitos pensam, não é um lugar de pornografia e sim de formas de expressão. Fora que sempre recebi inúmeros pedidos de pessoas querendo fotos e vídeos”.

Postando fotos caseiras de lingerie, camisão, ou ainda de topless, Rita fez mistério: “Os assinantes podem esperar algo mais sensual e provocante do que eu já tenho mostrado em meu Instagram. Se vai existir nudez? Quem sabe? Para saber, só assinando”.

Como sempre, a famosa é alvo de diversas cantadas: “Sempre recebi muitas paqueras pelas redes sociais, algumas são realmente ousadas e beirando até à deselegância, mas a vida me deu experiência de sobra para saber lidar com esse público mais afoito. Mostro que cada um tem o seu lugar e que respeito é algo essencial”.

No entanto, apesar de ser desejada, a artista está solteira: “Na pandemia resolvi namorar uma pessoa incrível: eu mesma (risos). Meu coração está ótimo e minha pressão também. 12 por 8 cravado!”.

Na conversa, Rita Cadillac ainda falou sobre o julgamento com a exposição: “Nós mulheres seremos sempre atacadas. Não importa se temos 20, 30, 40 ou 60 anos, se temos o corpo perfeito, se nosso cabelo esta curto ou longo… Sempre sofreremos críticas”.

“Um dos motivos que me fez entrar para o OnlyFans foi exatamente o de poder mostrar a todas as mulheres que podemos ser quem quisermos. Que nossa sensualidade só depende de nós, de nos amarmos e nos respeitarmos. Muitas mulheres me mandam mensagens de agradecimento e encorajamento. Muitas dizem que mudei a vida delas e isso me faz profundamente feliz e agradecida”, completou.

