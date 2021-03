Sem camisa, Bruno Gissoni posa na natureza e corpão sarado chama a atenção

Bruno Gissoni deixou os seus seguidores em polvorosos ao aparecer sem camisa em uma foto compartilhada, recentemente, em seu perfil no Instagram. O ator aproveitou para mostrar como foi seu dia a dia na natureza do Sul de Minas, onde curtiu alguns dias.

Pela rede social, o famoso publicou uma bela foto em que aparece sem camisa e com o rosto virado para o horizonte. Na legenda da imagem, o galã escreveu: “O sol da montanha”.

Nos comentários, os seguidores elogiaram o clique. “Sul de Minas Gerais, que te conhece não esquece jamais”, escreveu um fã. “Credooooooo como é lindo de bonito Bru”, disse outro.

“O músculo!!! Do doguinho lá atrás haha” observou mais um. “Tudo é melhor fora da cidade grande, o ar, o sol, a vida….feliz escolha sua para uma vida melhor para vc e sua família”, revelou outro.

Em outra foto, Bruno Gissoni aproveitou para refletir sobre a vida. “Adoro descobrir novas versões do meu estilo e encontrar alegria em diferentes formas de viver, principalmente no contato com a natureza. Nesses momentos de conexão, preciso sentir liberdade no jeito de me vestir para aproveitar cada detalhe com muito bem-estar. E, por isso, minha escolha só poderia ser a Cartago”, começou o ator.

“Com vários modelos em calçados, essa marca combina perfeitamente com as necessidades de conforto da minha rotina e com o meu estilo de vida leve. E você também pode despertar essas sensações no seu visual!”, finalizou.

