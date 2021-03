Sem liberação do futebol, CBF pode alterar jogos do Galvez na Copa do Brasil para fora do Acre

Sem liberação para futebol por conta do decreto de emergência do Governo do Estado em virtude da pandemia da Covid-19, fica cada vez mais eminente a possibilidade do Galvez precisar sair do Acre para disputar as edições sub-20 e profissional da Copa do Brasil. Por enquanto, as datas estão mantidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em entrevista ao ge, na manhã desta quarta-feira (10), o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Antônio Aquino Lopes, reforçou que as partidas programadas do Galvez contra o Londrina-PR e Atlético-GO, ambas na próxima semana, dependem do aval do Comitê de Combate à Covid-19. Caso não haja liberação nos próximos dias, o duelo será levado para fora do Acre.

– O jogo só depende do pessoal daqui. Não tem nada a ver com a CBF, só depende daqui. Se aqui confirmar o jogo está mantido, se não confirmar, vai pra fora – afirma Antônio Aquino Lopes.

O dirigente da FFAC, no entanto, não disse até quando essa decisão, de liberar ou não o futebol por parte do Comitê, deve chegar ao conhecimento da CBF.

– Não tem prazo. O prazo é na hora que tiver posição daqui, vamos informar pra eles. Estamos aguardando a decisão do pessoal. Se não sair nada, vamos ter que jogar fora – conclui.

Na edição sub-20 da Copa do Brasil, o duelo do Imperador contra o Londrina-PR está marcado para a próxima segunda-feira (15).

No profissional, o confronto contra o Atlético-GO está programado para quarta-feira (17). Ambos jogos agendados para às 19h (de Brasília), na Arena Acreana, na capital.

