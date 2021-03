Senado trava projetos que criminalizam furar fila da vacina contra covid-19

Câmara dos Deputados provou texto há um mês e o texto não andou no Senado Federal

Projetos para criminalizar o fura-fila da vacinação da Covid estão parados no Senado.

Faz um mês que a Câmara aprovou uma proposta que prevê um a três anos de prisão e multa para quem burlar a ordem de imunização.

O texto não andou no Senado.

Outros quatro projetos da Casa com o mesmo objetivo, apresentados por senadores no fim de janeiro, tampouco saíram do lugar.

Foto: André Coelho/Agência O Globo

