Sete bons filmes policiais para assistir na Netflix

Filmes policiais sempre fazem sucesso entre o público e, quanto maior a química entre a dupla de agentes da lei, mais a audiência gosta da produção.

Na Netflix, o gênero traz produções dos mais variados temas: da fantasia à comédia, o serviço de streaming tem ótimas produções

Confira sete bons filmes policias na Netflix:

Coffee&Kareem

O policial James Coffee (Ed Helms) está curtindo seu novo relacionamento com Vanessa Manning (Taraji P. Henson), mas o querido filho dela, Kareem (Terrence Little Gardenhigh), de apenas 12 anos, já planeja a separação dos dois.

Tentando espantar o namorado da mãe para sempre, Kareem busca ajuda de criminosos fugitivos, mas acidentalmente expõe uma rede secreta de atividades ilegais, e sua família vira o próximo alvo.

Para proteger Vanessa, Kareem se alia a Coffee em uma perigosa perseguição por Detroit. Do diretor Michael Dowse (Stuber, Goon), Coffee & Kareem é uma comédia de ação sobre laços inesperados, forjados à base de xingamentos. O elenco conta ainda com Betty Gilpin, RonReaco Lee, Andrew Bachelor e David Alan Grier.

Cabras da Peste

Esta comédia brasileira conta a história de Bruceuilis (Edmilson Filho), um policial do interior do Ceará que, para resgatar Celestina, uma cabra considerada patrimônio da cidade, viaja até São Paulo.

Lá encontra Trindade (Matheus Nachtergaele), um escrivão da polícia que resolve se aventurar em campo, mesmo não sendo sua especialidade.

Ao estilo de filmes buddy cop, mas com um toque à brasileira, Cabras da Peste conta com os dois policiais com personalidades opostas trabalhando juntos para resolver um crime e vencer um criminoso, ao mesmo tempo em que desenvolvem uma amizade bastante especial.

Troco em Dobro

Na trama de Troco em Dobro, Spenser (Mark Wahlberg), um ex-policial mais conhecido por causar problemas do que resolvê-los, acabou de sair da prisão. Mas ele se vê obrigado a ajudar seu antigo treinador de boxe Henry (Alan Arkin) e permanece na cidade de Boston mesmo com a intenção de ir embora.

Quando dois ex-colegas de Spenser são assassinados, ele recruta Hawk (Winston Duke), um lutador de MMA, para ajudá-lo a investigar e levar os culpados à justiça.

Estrada Sem Lei

Os fora da lei fizeram manchetes. Os homens da lei fizeram história.

Do diretor John Lee Hancock (Um Sonho Possível), Estrada Sem Lei traz a história dos lendários investigadores que capturaram Bonnie e Clyde.

Quando toda a força do FBI e as mais modernas tecnologias forenses se mostram insuficientes para capturar os criminosos mais notórios do país, dois ex-policiais do Texas (Kevin Costner e Woody Harrelson) utilizam o talento e o instinto para cumprir a missão agindo à moda antiga.

Mistério no Mediterrâneo

Um policial de Nova York (Adam Sandler) finalmente leva a esposa (Jennifer Aniston) em uma viagem à Europa há muito prometida. No voo, após um encontro acidental, o casal é convidado para uma reunião familiar íntima no luxuoso iate do bilionário Malcolm Quince.

Mas Quince é assassinado, e eles se tornam os principais suspeitos, nesta história de detetive clássica em roupagem moderna.

Origens Secretas

Um serial killer espalha caos por Madrid, assassinando pessoas anônimas sem vínculo aparente e recriando as primeiras aparições dos super-heróis mais famosos. Cosme, o melhor detetive da delegacia, está prestes a se aposentar contra a sua vontade, e o jovem e impulsivo David será seu substituto.

Juntos, eles têm a missão de solucionar esse mistério e, para isso, contarão com a ajuda de Jorge Elías, filho de Cosme, um nerd gente boa, dono de uma loja de quadrinhos, e da delegada Norma, fã de mangás e cosplay.

Bright

Ambientado em um presente alternativo onde humanos, orcs, elfos e fadas coexistem desde o início dos tempos, este suspense de ação dirigido por David Ayer (Marcados para Morrer, Esquadrão Suicida, e roteirista de Dia de Treinamento) acompanha dois policiais com perfis bem diferentes.

O humano Ward (Will Smith) e o orc Jakoby (Joel Edgerton) iniciam sua patrulha noturna de rotina, mas seu fim mudará definitivamente o futuro do mundo onde vivem. Lidando com suas próprias diferenças

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários