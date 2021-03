Silvero Pereira revela ter sofrido abuso: ‘Aos sete anos, fui estuprado’

Em conversa com Marcelo Tas no #Provoca, ator de A Força do Querer conta que sofreu abuso sexual por uma pessoa muito mais velha

Silvero Pereira, que está no ar como o Nonato na reprise de A Força do Querer, revelou ter sido abusado durante sua infância. “Aos sete anos de idade, eu fui estuprado. Eu fui levado para um matagal por uma pessoa muito mais de idade do que eu e ela fez coisas comigo que eu só fui entender seis ou sete anos depois”, afirmou.

A revelação vai ao ar na entrevista do artista à edição do #Provoca que a TV Cultura exibe na próxima terça-feira (16). O ator ainda contou que recebeu ameaças por parte do abusador.

“Além disso, teve a violência verbal de dizer: ‘Você é mulherzinha, a cidade vai saber se você falar sobre isso, se você contar que fui eu, eu vou te espancar’. Então, o que mais ficou em mim foi o medo. Eu não falei pra ninguém por muito tempo pelo medo”, lembrou ele.

