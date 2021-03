Silvio Santos provoca Alexandre Pato por neto: “Só joga com uma bola”

O dono do SBT mostrou bom humor ao receber a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus e aproveitou para mandar recado ao genro

O apresentador Silvio Santos esbanjou bom humor nessa quarta-feira (10/3) ao receber a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus.

Sogro do jogador Alexandre Pato, que é casado com Rebeca Abravanel, ele aproveitou o momento para provocar o atacante do Orlando City.

Aos 90 anos, Silvio quer um novo neto e chamou a atenção do jogador. “O Pato é um bom jogador de futebol, mas só joga com uma bola.

Com duas, ele não joga, porque até agora a minha filha não engravidou”, brincou Silvio, em entrevista ao TV Fama, da RedeTV.

A alegria de Silvio estava estampada até mesmo na roupa do dono do SBT. Ele foi até o local de vacinação usando um par de calça e camisa estampados com aviões de dinheiro.

Pato e Rebeca estão casados desde 2019.Em junho de 2020, eles comemoraram 1 ano de casados com declarações de amor nas redes sociais.

O casal também curtiu uma festa íntima com direito a um bolo e pétalas de rosas espalhadas pela casa.

