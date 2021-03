Silvio Santos toma 2ª dose da vacina contra covid-19 e faz cara de dor

Há exatamente um mês, Silvio recebeu a primeira dose do imunizante, fato comemorado até mesmo pelo governador do estado, João Doria

O apresentador Silvio Santos, de 90 anos de idade, recebeu a segunda da dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (10/03), em um posto de vacinação da Prefeitura de São Paulo, na Zona Sul da capital.

Há exatamente um mês, Silvio recebeu a primeira dose do imunizante, fato comemorado até mesmo pelo governador do estado, João Doria. “Silvio Santos, aos 90 anos de idade, recebeu hoje a vacina do Butantan aqui em São Paulo. Muito feliz por você, meu amigo”, afirmou.

Foto: Reprodução/SBT

