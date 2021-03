Tonico Pereira diz que é viciado em sexo: “Talvez um dos vícios mais fortes”

O ator Tonico Pereira contou que é viciado em sexo. Aos 72 anos, ele não vê problema em realizar o ato excessivamente. Em conversa ao jornal O Globo, Tonico disse: “Gosto muito. Talvez o sexo seja um dos meus vícios mais fortes. Para mim, não é doença, é saudável”.

Ele também falou da saúde e sobre a participação na novela ‘Um Lugar ao Sol’, da Globo. Ele já chegou a ser cortado da novela ‘A Dona do Pedaço’ em 2019 por causa de uma trombose, mas garante que está tudo bem.

O ator se vacinou contra a Covid-19 no sábado (27), mas não comemorou. Ele lamenta que o restante da população não tenha acesso à vacina de maneira rápida e efetiva. “Prefiro eu morrer do que as pessoas ao meu lado, porque não tenho mais lágrimas”, disse.

Tonico disse que não parou de fumar mesmo passando por uma pneumonia e outros problemas de pulmão. Ele descreveu os problemas, sem saber “como superou tudo”.

“De dois meses para cá, tive três diverticulites. Pneumonia, devem ter sido umas 20. Tenho DPOC [doenças pulmonares que bloqueiam a passagem de ar], sou diabético e tive trombose. Não sei como supero tudo isso. Já operei garganta, quatro cânceres de bexiga, hemorroidas, prótese peniana que, inclusive, foi vencida pela diabetes. Tive que correr para o hospital para tirá-la. Mas ela era maravilhosa”, contou.

O ator investiu em empreender em um brechó, mas ele não vê tanto sucesso no momento. “Honro compromissos e estou me fu*****. Como já fali umas oito vezes, vou superar. Tenho insegurança com o rendimento do trabalho de ator, então, sempre fiz outras coisas que me amparassem”, disse.

“Mas, fali em todas as profissões, e quem sustenta tudo é a de ator. Posso escrever um livro de autoajuda sobre falência, pode dar dinheiro né?”, disse em tom de brincadeira.

Tonico agradeceu a filha, com quem tem passado o período de isolamento da pandemia de coronavírus. Ele afirma que ela o ajuda a se regenerar do machismo e racismo.

Ele está no elenco de ‘Um Lugar ao Sol’, nova novela da Globo no horário das 21h. Mesmo com criação conservadora, Tonico incorpora uma figura mais progressista no personagem que vai fazer.

“É um professor do personagem principal, o Cauã (Reymond). Fiz questão de dar um enfoque bastante progressista. Dei uma aula e até me emocionei. Claro que improviso bastante, faz parte do meu acervo e do meu modus operandi. Se deixar, improviso Shakespeare. Tem uma coisa em mim que as pessoas não acreditam. Eu não leio nada”, disse.

(Foto: Reprodução/Facebook)

