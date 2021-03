Trabalhadores de cidade atingida por cheia podem solicitar saque de FGTS por calamidade

Documentação dos residentes das regiões atingidas pode ser enviada digitalmente por meio do app FGTS

A CAIXA iniciou nesta sexta-feira (05/03), pelo app FGTS, o atendimento para a liberação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores residentes em Tarauacá (AC). O governo estadual decretou estado de calamidade pública devido ao transbordamento dos rios ocasionado por fortes chuvas em fevereiro.

Distante 400 km da capital Rio Branco, Tarauacá tem aproximadamente 43 mil habitantes. De acordo com levantamento preliminar da CAIXA, poderão ser liberados R$ 3 milhões a cerca de 2.500 pessoas. O saldo médio a ser liberado aos trabalhadores com direito ao Saque Calamidade na cidade é de R$ 1.250.

Podem solicitar o saque os trabalhadores residentes nas áreas afetadas, conforme endereços identificados pela Defesa Civil Municipal. O trabalhador deverá possuir conta com saldo positivo no FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para saque é de R$ 6.220.

A solicitação deve ser realizada no aplicativo FGTS, opção Saque Digital, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência, como forma de prevenir a disseminação do Coronavírus.

Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da CAIXA ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.

O prazo para solicitação de saque e inclusão dos documentos pelo app para os residentes de Tarauacá segue até 23 de maio, data limite para concessão do benefício.

Saque 100% Digital no app FGTS:

O aplicativo está disponível para download gratuito nas plataformas digitais e é compatível com os sistemas operacionais Android e IOS.

Como solicitar o saque FGTS:

Orientações para o trabalhador que tiver direito ao saque por calamidade:

-Realizar o download do app FGTS e inserir as informações de cadastro;

-Ir na opção “Meus saques” e selecionar “Outras situações de saque – Calamidade pública” – acessar a cidade;

-Encaminhar os seguintes documentos: foto de documento de identidade; comprovante de residência em nome do trabalhador emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;

-Selecionar a opção para creditar o valor em conta CAIXA ou outro banco e enviar a solicitação;

-O retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é realizado em até cinco dias úteis.

Informações sobre a documentação:

-Carteira de Identidade – também são aceitos carteira de habilitação, passaporte, identidade funcional;

-Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água, telefone ou outro documento recebido via correio, emitido nos meses entre outubro (120 dias antes das inundações) e fevereiro;

-Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a).

