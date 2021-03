Vera Fischer surpreende ao divulgar foto antiga fazendo topless; Confira

Vera Fischer está com 69 anos, mas continua causando nas redes sociais da mesma forma que chamava atenção no passado

Vera Fischer está com 69 anos, mas continua causando nas redes sociais da mesma forma que chamava atenção no passado, com fotos do presente e antigas.

Nesta semana, por exemplo, ela apostou em um trabalho que fez nos anos 80, fazendo topless em uma praia da Bahia. Na legenda, a artista contou alguns detalhes.

“Bahia, 1983. Saudades”, escreveu, arrancando quase 3 mil curtidas e vários comentários. “Como sempre, uma deusa”, disparou um admirador. “Linda”, disse outro.

“Que escultura linda Deus abençoe a sua beleza sempre”, reagiu uma fã. Vale lembrar que Vera Fischer revelou, em entrevista à revista Época, alguns detalhes de suas redes.

Segundo a veterana, as redes sociais foram criadas há quatro anos. Porém, somente em 2020 ela partiu para o lado mais interativo e já se sente mais à vontade com tudo:

“Eu me saí muito bem, pois em menos de seis meses eu já estava me movimentando bem pelo mundo digital”.

“Isso acabou me dando força também quando percebi que meu trabalho mudaria nesta pandemia, que a crise imporia novas formas de atuar e aconteceriam mudanças drásticas em meu setor”, revelou.

“Então, eu me joguei para seguir em frente e desbravar a tecnologia. Acabei percebendo no mundo das redes sociais um leque muito grande de oportunidades profissionais, o que me surpreendeu”, disse ainda.

“É um canal fantástico para nos aproximar do público, dos fãs. E isso não tem preço! Com a pandemia, comecei a responder pessoalmente a todos os comentários que consigo”, explicou.

“Às vezes passo a madrugada toda respondendo um a um. E descobri que tenho fãs adolescentes e que a cada dia essa faixa cresce mais! Isso é muito louco. Começaram a pipocar fã-clubes, a maioria deles criada por esse público jovem. Procuro conversar com eles, me divertir. E isso me emociona também”, confessou.

Sobre quem cuida de tudo, Vera Fischer admitiu que não é ela: “Não sou eu quem administra minhas redes. Tem uma agência, a Amarelo Urca, que faz esse trabalho, como postar, pensar em estratégias”.

“Pensamos juntas os temas, mas quem escreve sou eu. Isso eu não aceito que façam por mim. Além de gostar de escrever, eu não aceito que ninguém fale por mim. Aliás, existe uma coisa que eu adoro nas redes: é que eu posso falar a verdade a meu respeito”, destacou.

Na sequência, falou sobre as atuais fake news e como lida com todas elas:

“Sabe o que é isso? Outro dia fiquei nos trending topics porque postaram uma foto minha com muito tratamento de filtro e começaram a falar que eu já tinha feito plástica e harmonizações no rosto. Em outros tempos, essas mentiras eram inventadas e eu não conseguia desmentir. Agora eu dou um pulo nas redes e falo: ‘Gente, eu nunca fiz nada no meu rosto! Isto aqui, além da genética, é cuidado diário mesmo. Cuido todos os dias desde meus 17 anos, quando fui miss. Coloquei silicone e fiz lipo, não sou de não falar a verdade. Pronto!’. Eu brinco com as meninas: ‘Meu Insta, minhas regras!’.

Dias atrás, ela deixou os seguidores impressionados com seu corpão, ao surgir com um look que valorizava sua cintura, já que deixou toda a barriguinha de fora em uma foto.

No clique, ela falou sobre o feriadão de Carnaval e disse o que deseja: “Meus queridos, só quero saúde pra poder viver e trabalhar. E vocês?”.

“Vai o meu beijo e um ótimo feriado pra todos”, completou, ao arrancar elogios dos fãs e mensagens de felicitações para a vida da atriz.

“Que mulher maravilhosa”, comentou uma pessoa. “Você transmite luz”, disse outra. “Quem é linda sempre vai ser! Bom feriado!”, reagiu mais uma.

Confira:

