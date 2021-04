A 100 dias das Olimpíadas, Brasil tem 200 vagas confirmadas; veja lista

No Brasil, pela diferença de fuso horário, ainda faltam 101 dias para as Olimpíadas de Tóquio nesta terça-feira. Mas, como no Japão a contagem regressiva já aponta o marco de 100 dias para a competição, apresentamos por aqui um levantamento da delegação brasileira até agora. O Time Brasil está tomando forma, mas ainda está longe de estar 100% definida. Já são 200 vagas garantidas, e esse número de atletas pode até se aproximar dos 300, pois ainda estão previstos Pré-Olímpicos em 30 modalidades até o início de julho (veja a lista no fim do texto).