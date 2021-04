Susto, risada e chororô garantido? Confira as dicas desta semana!

TENSÃO EM DOBRO



Amor de mãe não tem fim. E isso é bom, né? Né?! Em “Fuja”, acompanhamos mãe e filha num desenrolar de loucura e tensão, onde segredos vêm à tona e a filha fica com apenas uma ideia na cabeça – exatamente, o título do filme, ela quer F U G I R! O final vale todo o filme.

Disponível na Netflix

INJUSTIÇA & ESPERANÇA



Do mesmo diretor de “Moonlight”, o filme “Se a rua Beale falasse” trabalha temas já presentes na obra do diretor Barry Jenkins: o sentimento de injustiça que permeia as dinâmicas raciais, violência (física e emocional), e um sentimento de esperança que permite atravessar todo o sofrimento na tela. Adaptação do aclamado romance de James Baldwin.

Disponível no Amazon Prime Video

CASAMENTO EM CONFLITO



Outro drama que chegou ao Amazon é “O Refúgio”, um dos filmes mais interessantes lançados ano passado. Jude Law e Carrie Coon (da série “The Leftovers”) são dois monstros em cena, um batalhando verbalmente contra o outro até que não sobre mais nada do casamento e da vida que os dois construíram juntos. Pra assistir e conversar com os amigos depois.

Disponível no Amazon Prime Video

UMA DOCE (?) MENTIRA



A gente já cometeu muito erro tentando ajudar, certo? E aqui não é diferente: para tentar ajudar a mãe, Emilie copia uma carta de amor enviada para ela e a entrega para a própria mãe. O problema? O admirador é um dos funcionários de Emilie, e o amor da mãe pelo misterioso escritor das cartas aumenta a cada dia.

Disponível no Amazon Prime Video

TERROR DA VIDA REAL



A série documental “Night Stalker” traz um recorte dos crimes e da caçada que se desenrolou até Richard Ramirez, um dos mais famosos serial killers dos Estados Unidos, conhecido pela alcunha de Night Stalker (“Perseguidor da Noite”). A edição ficou um primor, dá um medo danado, mesmo sabendo que ele já está mortinho da silva.

Disponível na Netflix

PARA COLOCAR NA PLAYLIST



Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários