Agência da Caixa é tomada por fumaça após disparo de dispositivo antifurto em Cruzeiro do Sul

A Agência da Caixa Econômica Federal em Cruzeiro do Sul, que fica no Centro, foi tomada por uma nuvem de fumaça na noite de terça-feira (13), e assustou quem passava no local.

De acordo com informações de pessoas que estavam no local, o sistema de segurança antifurto, que libera uma espécie de neblina, foi acionado de forma acidental.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM-AC) chegaram a ser acionados e fizeram uma vistoria no ambiente e foi constatado acionamento do sistema de segurança. Os responsáveis pela agência também foram até o local para resolver o problema.