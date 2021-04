Andressa Urach entra na Justiça com pedido de R$ 100 mil de indenização contra Silas Malafaia

Andressa Urach entrou com um pedido de indenização na Justiça contra o pastor Silas Malafaia. Segundo a equipe da modelo e influenciadora digital, que confirmou a informação na tarde desta quinta-feira, a ação é em decorrência de declarações dadas pelo pastor em entrevista a Antonia Fontenelle, em seu canal no Youtube. O processo corre na 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.

Na ação indenizatória, Andressa, através do seu advogado, pede uma reparação por danos morais no valor de R$ 100 mil.

Na época da entrevista, Silas afirmou que a modelo não tinha moral para falar da Igreja Universal. Disse ainda que a instituição a ajudou quando a influenciadora precisou.

Leia mais em EXTRA, clique AQUI!