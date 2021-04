Andressa Urach ganhou R$ 80 mil por namoro fake com sertanejo

Em entrevista a Danilo Gentili no “The Noite”, Andressa Urach relembrou os valores que recebia quando era prostituta. Ela revelou também que já foi paga até para fingir um namoro com um cantor sertanejo:

Ganhava de R$ 30 mil a R$ 60 mil por mês na prostituição. Cheguei a ganhar R$ 80 mil para fingir um namoro com um cantor sertanejo. A culpa não foi dele, foi do pai dele que queria que ele fosse famoso. Andressa Urach

Urach explicou que o pai do cantor a contratou para que ajudasse o rapaz a ser famoso devido ao namoro falso. Questionada por Danilo, ela confirmou que, naquele momento, a “tática funcionou”. Andressa também contou como começou a se envolver com os vícios e chegou até a prostituição.

“Com 11 anos comecei a fumar cigarro. 13 maconha. Aos 15, me casei com o pai do meu filho. Aos 20 eu era pobre, fiquei endividada porque comecei a ir pra rave. Fui pedir um leite emprestado e a pessoa me negou. Aquilo rasgou a minha alma, foi muito humilhante. Ai pensei em fazer show numa casa noturna. Mas entrei na prostituição e descobri o dinheiro”, confessou.

Na entrevista, Andressa também explicou seu hábito de tomar leite na mamadeira: “É um trauma de infância”.

A mamadeira é como se fosse a falta do meu pai e da minha mãe. Supria essa necessidade e eu mamei até os oito anos.

Nesse período eu sofri até abuso sexual por parte da família. Houve um trauma muito grande na infância.

Depois, com acompanhamento do psicólogo eu descobri que essa lacuna de amor causou muitos problemas na minha vida adulta.

Andressa revelou a Danilo que a mamadeira foi um dos motivos que a fez terminar com o ex-marido, pai do seu filho, por ele não entender o ato em si.

A modelo conta que os traumas continuaram na vida adulta: “Tudo que tem no mundo eu fiz. Desde ficar com homem e mulher, enfim, tudo eu resetei. E chegou um momento que eu já pensava em suicídio. E eu sofria de Borderline, era viciada em cocaína, bebia loucamente. Pensava ‘vou morrer para ter paz'”.

Experiência de quase morte

Urach também abriu o jogo para Danilo Gentili a respeito do momento em que quase morreu, em 2014, após um procedimento estético que a deixou em coma.

“Em 2014, eu quase morri. Tive uma EQM (experiência de quase morte). Eu vi minha alma saindo do corpo, eu fui para o julgamento, mas eu voltei. Quando eu quase morri por causa dessa sepse, uma infecção generalizada devido a uma bactéria, eu só sobrevivi pela misericórdia de deus. Meu rim parou, meu pulmão parou. Eu lembro que estava deitada na cama, eu entrei em coma, eu vi a minha alma saindo do meu corpo.”, revelou.

A ex-miss bumbum contou que viu sua alma saindo e sabia que estava morrendo e sendo preparada para o “julgamento”. “Foi um choque muito grande”. Ela contou ainda que não acreditava em vida após a morte, mas essa experiência mudou sua percepção.

“Era tudo branco, não tinha luz, não tinha objeto. Era eu de pé. Era um tribunal, um julgamento. Minha vida passou ali, todas as minhas escolhas, como um filme.”

Andressa confessou a Danilo que o que mais mudou em sua percepção devido a experiência foi a forma de se portar.

“Me achava superior as pessoas e arrogante. Eu vi que não era nada.. (…) Eu fui condenada ao inferno porque eu não tinha Jesus que seria meu advogado.”, desabafou.

“Eu não tinha amor próprio, não tinha nem amor a minha família porque eu não conseguia parar em casa por causa dos vícios.

Ela ainda descreveu o “espírito da morte” que viu vindo buscar sua alma como uma fumaça preta, turva.

“Sentimento muito ruim. Senti frio e muitos gritos. Não desejo isso a ninguém, nem ao homem que me abusou. ”

Relação com religião

Andressa esclareceu ainda como anda sua relação com a religião. Ela passou 6 anos em uma igreja evangélica, logo após a cirurgia onde quase morreu e, há alguns meses, revelou que estava se afastando da mesma.

“Acredito em Jesus, não acredito em religiosos. Os religiosos colocam fardos tão pesados em cima das pessoas, que afastam ela de Jesus Jesus não é isso. Qual a diferença de eu e um homossexual? Porque minha alma é melhor?”

Ela relatou ainda que tinha doado 2 milhões de reais à Igreja e que, agora, luta na justiça para ter o dinheiro de volta. Ela criticou a prática de dar o seu melhor a cada 6 meses, conhecida como Fogueira Santa.

“Prefiro confiar em Deus. Hoje não tenho dinheiro nem pra pagar a faculdade do meu filho. O dizimo eu acho certo, porque está contribuindo para a manutenção daquele espaço. A Fogueira Santa eu acho um crime. A cada 6 meses, você tem que dar o seu melhor para Deus. Eles usam muito versículos específicos para você dar tudo.”

Finalizando o assunto, Andressa citou o reencontro com o amigo Cacau Oliver – de quem a igreja queria que ela se afastasse, por ser homossexual – e a volta ao Miss Bumbum.

“Pecado é você humilhar e roubar as pessoas. Uma palavra pode destruir uma pessoa. O miss bumbum veio como um presente. Minha autoestima estava ruim, tinha medo de Deus, por causa do trauma que vivi e porque fui ensinada que muita coisa era pecado. Eu tava no fundo do poço, negativo, o Cacau apareceu, me levantou, me emprestou dinheiro e falou “vamos voltar com o miss bumbum?”

Na entrevista, ela ainda mostrou a foto de algumas candidatas da nova edição do concurso.

Casamento

Andressa Urach também falou sobre a relação com seu atual marido, Thiago Lopes. “A gente começou a namorar pelo telefone e ele lia a bíblia para mim”, revelou aos risos, contando que eles foram apresentados por uma amiga em comum.

Os dois se casaram no dia 21 de dezembro. “Thiago foi um presente de Deus na vida dela”, revelou Andressa, ainda complementando que Jesus arrancou dela o desejo da dependência química e que Thiago a ajuda por ser uma pessoa desprovida de vícios.

No bloco final, Thiago também falou a Danilo e afirmou não ter problema nenhum com o trabalho de Andressa a frente do Miss Bumbum, mesmo sendo cristão. “Aprovo e respeito, é o trabalho dela nesse momento”

“Se não fosse ele, eu estaria voltando a estaca zero”, se declarou Andressa Urach.

Participação no BBB?

Danilo perguntou ainda se Urach toparia participar do BBB ou de A Fazenda (da qual ela já participou, se tornando uma das participantes mais polêmicas da 6ª temporada) e a modelo confirmou que aceitaria, embora corresse o risco de ser cancelada logo que começasse sua jornada no programa da Globo.

“Todo reality vai tirar o seu pior. O que o povo quer ver? Barraco. E eu entrei em A Fazenda querendo ser a vilã”, confessou, ao narrar sua trajetória no programa da Record TV.

Na dinâmica final do programa, onde a modelo deveria responder se mostrava ou não o bumbum para pessoas citadas pela produção, ela afirmou ainda que não julga Karol Conká por suas atitudes da casa e que, dentro de um programa as pessoas são uma coisa diferente do que são na vida real.