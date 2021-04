ANITTA +18: Cantora fala de fetiches, sexo anal e lubrificantes

Anitta está cada vez mais ousada em suas entrevistas. Nossa funkeira de Honório Gurgel fez revelações bem quentes para um canal de YouTube internacional direto do México com Luís Torres.

A poderosa falou sobre sexo abertamente e causou contando que ela e uma amiga já fizeram sexo bêbadas, realização de um fetiche diferente com um ex-namorado e dicas para transar.

FETICHE:

“Eu já tive um namorado que gostava de me ver com outros. Eu adorei, porque estava apaixonada pelo meu namorado, mas também podia transar com outras pessoas e meu namorado adorava. Nossa! Isso foi mara! Foi uma delícia. Eu não estava sozinha ele estava olhando tudo”.

SEXO COM AMIGA:

“Estávamos muito bêbadas na noite anterior. Ela ainda é minha amiga, mas a gente nunca mais falou sobre isso, nunca mais aconteceu”.

ANITTA INDICA:

“As mulheres têm cremes vaginais, que têm um aplicador e que você coloca o creme dentro e você aplica. Eu tenho porque sempre levo comigo quando quero alguma coisa”.

LUBRIFICANTE:

“Em vez de creme você vai colocar lubrificante. E em vez de passar na boneca, você coloca atrás, dentro e tira o aplicador. Por quê? Porque quando o amiguinho entrar, vai estar sempre molhado. Pode usar com cheiro, com sabor, de morango, sabe? Algodão doce, eu adoro”.