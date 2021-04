Após se frustrar como pastora, Andressa Urach vira manicure

Andressa Urach usou o Stories do Instagram para anunciar sua mais nova profissão: manicure.

“Depois do Miss Bumbum, vocês vão marcar horário comigo, tá meninas?”, disse a ex-pastora e vice Miss Bumbum 2012. “Vou fazer o alongamento da unha de vocês em Porto Alegre, na minha estética”, adicionou.

O estúdio já tem nome, Andressa Urach Estética, e rede social, com mais de sete mil seguidores. No perfil, a empresa promete “qualidade no serviço e bom atendimento”.

