‘As Nove Luas’ propõe reflexão sobre abusos de meninas e a lenda do boto

A programação especial do projeto Casa em Cena segue nesta sexta-feira (09), com a exibição do espetáculo As Nove Luas, da Cia de Artes Fiasco, de Porto Velho. Com transmissão no YouTube e Facebook a partir das 19h (horário local), a montagem traz uma reflexão sobre a lenda indígena do boto e os casos de abuso de meninas e mulheres na Amazônia.

A Cia Fiasco, sob a direção do dramaturgo Fabiano Barro, se dedica às pesquisas nas áreas de Teatro, Dança e Performances desde 2001, com foco nas realidades do cotidiano amazônico, desenvolvendo uma investigação sustentada nos vários cenários étnicos, respeitando a realidade e o imaginário dos povos.

O espetáculo As Nove Luas é um dos muitos frutos desse trabalho da companhia que, com cenas construídas a partir de relatos reais, nos convida a refletir sobre como essa mitologia serve para justificar abusos sofridos por meninas ribeirinhas há décadas e décadas na região. Além da peça, essa pesquisa deu origem ainda a um documentário, com o mesmo nome.

A montagem estreou em Porto Velho no ano de 2017 e circulou pelas cidades de Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes e Candeias do Jamari, além de apresentações destinadas à comunidades indígenas e ribeirinhas. Participou também do FESTAC – Festival de Teatro do Acre (Rio Braco/AC).

Após a exibição do espetáculo, Fabiano Barros bate um papo com Juraci Júnior sobre o processo criativo e de pesquisa para a construção do espetáculo e a importância social do trabalho. Toda a programação do Casa em Cena conta com acessibilidade linguística para surdos.

O projeto Casa em Cena foi contemplado no edital nº 77/2020/ SEJUCEL-CODEC – 1ª Edição Mary Cyanne do Edital de Chamamento Público de Fomento à Cultura e à Produção Artístico-Cultural para transmissões ao vivo/gravadas – Lei Federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc).

Serviço:

Exibição do Espetáculo + bate-papo ao vivo

Quando: 09/04 – 19h (21h horário de Brasília)

Onde assistir: https://www.facebook.com/ juracicamposjr

https://www.youtube.com/ JuraciCamposJr