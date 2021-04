BBB 2021: Fofoqueiro, Caio espalha pela casa que viu Gil se masturbando

Cochichando, enquanto os brothers esperavam o raio-x, o goiano garantiu que viu movimentos no edredom do economista

Caio surpreendeu Rodolffo e Thaís com uma fofoca bem inusitada, na manhã desta quinta-feira (01), no BBB 2021. O fazendeiro contou que viu Gilberto se masturbar no quarto cordel mais cedo.

Cochichando, enquanto os brothers esperavam o raio-x, o goiano garantiu que viu movimentos no edredom do economista. Imediatamente, Rodolffo e Thaís deram risada da história contada por Caio.

Ele ainda declarou que se não fosse João Luiz entrar no cômodo para chamar Gil para o raio-x, teria puxado o edredom para ver o que estava acontecendo.

Imagem: Reprodução – Globoplay

