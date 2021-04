BBB21: astros apontam Gil, Juliette e Camilla na final de 4 de maio

Depois de analisar minuciosamente os mapas astrológicos dos participantes do jogo, decidimos analisar o céu do dia em que irá ao ar o último episódio do BBB 2021, dia 4 de maio de 2021.

Afinal, embora o mapa natal de cada participante nos fale sobre sua sorte e relação com o público, entre outras coisas, os trânsitos que estarão ativos para cada um no dia da final é o que geralmente tem maior influência no resultado de um evento – neste caso, o jogo. Sendo assim, o que nos dizem os planetas sobre as chances de cada um dos finalistas atuais da competição?

