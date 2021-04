BBB21: Caio é o novo líder após vencer jogo de Bocha

Após uma disputa tensa com Arthur, Caio é o novo líder do BBB. Parceiros no jogo, os dois foram à final de uma partida de Bocha, patrocinado por uma marca de carnes que já fez ações de marketing no reality.

Divididos em duplas, eles competiram entre si em três fases diferentes. Os dois passaram facilmente para a final, uma vez que seus rivais não marcaram pontos na segunda rodada do jogo.

A princípio, Pocah, Arthur, Caio, Camilla e Viih Tube passaram para a segunda fase. Em seguida, os amigos foram para a final.

Além disso, Fiuk acabou na berlinda com a dinâmica surpresa da prova, por indicação de Arthur. Thaís e Pocah foram as primeiras a abraçar o cantor, lamentando sua indicação.

Após a vitória do Goiano, ele levou Gilberto, João e Arthur para o grupo VIP. “Vou levar o João, que a gente falou que ia cozinhar no VIP juntos!” justificou.

Começo do jogo

Fiuk e Pocah disputaram a primeira rodada. O cantor fez 50 pontos, após errar seu primeiro arremesso, enquanto a funkeira ganhou 90 logo de cara.

Então, eliminou o filho de Fábio Jr. da competição. Em seguida, jogaram João e Arthur. O professor fez 100 pontos depois de suas duas jogadas. O rival, por sua vez, somou 130 e eliminou o mineiro da competição.

Na terceira partida, Caio desafiou Thaís e o fazendeiro, da mesma forma que Fiuk, errou o primeiro arremesso e acertou o segundo, marcando 60 pontos.

Igualmente, ela também fez 60 pontos. Dessa forma, eles empataram e fizeram mais uma jogada cada. O melhor amigo de Rodolffo fez 90 pontos, enquanto a dentista marcou apenas 30. Sendo assim, Caio passou para a semi-final.

Camilla jogou ao lado de Gilberto competindo por uma vaga na próxima fase da prova. A influenciadora marcou 130 pontos, complicando a situação do economista.

Ele até que conseguiu marcar uma boa pontuação, mas acabou ficando de fora. Por fim, Juliette e Viih Tube jogaram a última partida da primeira fase.

A paraibana não marcou pontos. Dessa forma, ficou fácil para a paulista, que precisava da pontuação mínima para seguir no jogo. Ainda assim, a youtuber marcou 80 pontos.

Momentos de tensão

Na mesma ordem da classificação, Pocah jogou primeiro e não fez pontos. Sendo assim, foi desclassificada por Arthur.

O crossfiteiro marcou 80 pontos em sua jogada. Em seguida, Caio jogou e fez 50 pontos. Da mesma forma que Pocah, Camilla também não fez pontos.

Por causa disso, após sua jogada, Arthur já estava classificado para a final. Por fim, Viih Tube também zerou, levando Caio e Arthur para a final do jogo.

Então, Tiago anunciou qual seria a final do mal. Caio indicou Camilla para a final do mal, enquanto Arthur apostou que Fiuk estaria na berlinda.

Quem perdesse, estaria na berlinda. Então, a influencer marcou 170 pontos e o cantor quase alcançou a pontuação, mas acabou errando a segunda jogada e parou na berlinda.

Na final pelo colar do líder, Caio fez 80 pontos na primeira jogada e mais 90 na segunda. Sendo assim, fez os mesmos 170 pontos de Camilla na rodada anterior.

“Botou uma enorme pressão no Arthur!”, analisou Tiago. E a possibilidade se confirmou com o fazendeiro na liderança pela primeira vez no reality.