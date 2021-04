Caio mostra pênis para Rodolffo no banho : “Vem cá para você ver, olha”

No chuveiro, Caio mostra o machucado a Rodolffo, que se aproxima e olha para dentro da sunga do amigo

Caio e Rodolffo tomaram banho juntos esta tarde no “BBB 21”, antes de irem para o castigo do monstro — a dupla foi escolhida pelos anjos Gilberto e Fiuk. Durante a ducha, Caio falou novamente sobre o corte que fez em suas partes íntimas enquanto se depilava.

O acidente do brother virou piada até para Boninho, que fez uma publicação tirando onda com o fazendeiro. No chuveiro, Caio mostra o machucado a Rodolffo, que se aproxima e olha para dentro da sunga do amigo: “Vem cá para você ver, olha”.

“Ah, não moço, um bifinho à toa”, comenta o cantor sertanejo. “Um bifinho! Arranca do seu! Mete a tesoura aí! Não pode encostar diferente que já dói”, reclama Caio. Enquanto isso, Rodolffo cai na risada.

Pouco tempo depois, os dois receberam as fantasias de homens das cavernas e foram para o gramado cumprir o castigo do monstro pela primeira vez. Antes, Caio também explicou o motivo de não ter deixado Fiuk colocar nele o colar.

