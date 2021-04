BBB21: Fiuk provoca Juliette: “Você não provou minha boca ainda”

Durante a after da festa que rolou na madrugada deste sábado (17/4), no BBB21, Fiuk e Juliette voltaram a flertar. Na sala, junto com Camilla, Arthur, João e Pocah, o cantor soltou uma indireta na tentativa de ganhar um beijo da maquiadora.

Juliette contava aos colegas de confinamento que ela e Camilla deram um selinho. A paraibana, então, elogia a amiga, dizendo que ela tem uma boca muito bonita. Neste momento, o filho do cantor Fábio Jr. diz que a boca dele também é bonita, mas a advogada discorda e diz que a de Camilla é mais.

