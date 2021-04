BBB21: João conta que Juliette deu em cima de Arthur e Fiuk

João Luiz contou como foi o pós-festa do BBB21 no quarto colorido para a líder Viih Tube, na manhã deste sábado (17). O professor de geografia disse para a youtuber que Juliette deu trabalho durante a madrugada por ter bebido um pouco demais e deu em cima de Arthur e Fiuk no reality show.

A dupla esperava para gravar o raio-x, sentados em frente ao confessionário, quando a advogada passou por eles para ir ao banheiro. Viih, então, quis saber se amiga aprontou muito e João acenou que sim. “Que que ela fez? Deu em cima do Fiuk? Deu em cima do Arthur?”, indagou a líder. O mineiro balançou a cabeça que sim.

“Qual dos dois?”, disparou Viih. “Os dois”, disse João. “Ai Jesus. Tinha que ser minha amiga mesmo”, comentou a líder. O professor disse que “não deixou”. “Não deixou o quê?”, questionou a paulista.