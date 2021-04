Carol Narizinho faz procedimento e resultado chama atenção dos fãs

Carol Narizinho chamou atenção de seus fãs ao surgir com a boca inchada nas redes sociais. A modelo fez aplicação de botox e começou uma reversão de um preenchimento labial.

“Hoje saí sem nada de make no rosto. Olha como está clarinho e lisinho, com olheira normal, mas o melasma está bem clarinho. Vou fazer o botox, essas ruguinhas me incomodam. Faço como forma de prevenção desde os 24 anos. E também vamos dar continuidade à minha boca. Vamos tirar o preenchimento da parte de cima que dá um volume indevido que não quero. Depois vamos refazer minha boca para ficar com um molde maravilhoso”, contou Carol Narizinho em vídeos publicados no Instagram .

“Olha, gente, meus lábios carnudos. O que vocês acharam? (risos) Ficou desse jeito! Ai, meu Deus! (risos) Incha assim um pouquinho. Olha que gata que eu estou. Vamos refazer o preenchimento do zero para poder fazer do jeito que eu queria a minha boca”, continuou a realitier.

Na aba de comentários, fãs de Carol Narizinho opinaram. “Ficou bonito não, amiga”, disse um seguidor. “Parecendo uma picada de marimbondo”, comentou outro.