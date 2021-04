Cientista comportamental avalia ex-mulher de Tom Veiga e vê raiva nela

O psicanalista e fundador do canal Não Minta pra Mim, Ricardo Ventura, participou nesta quarta-feira (14/4) do programa Resenha Proibidona, apresentado por Dedé Galvão e Leo Dias, na FM O Dia. O cientista comportamental e especialista em linguagem silenciosa fez uma análise de Cybelle Hermínio, ex-mulher de Tom Veiga, o Louro José, que está sendo acusada de envenená-lo.

Cybelle concedeu uma entrevista a Roberto Cabrini no último domingo (11/4), no programa Repórter Record. Ventura avaliou o comportamento da ex-mulher de Tom durante a conversa com o jornalista. “No caso da Cybelle foi muito fácil. Porque ela tem alguns cacoetes que apareciam quando ela estava nervosa. Foi muito simples analisá-la”, disse o psicanalista.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!