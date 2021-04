Clipe Batom de Cereja, de Israel e Rodolfo, chega a 100 milhões de visitas

O hit “Batom de Cereja”, da dupla Israel e Rodolffo, é a música mais ouvida nas plataformas de música desde o começo de março, acumulando 60 milhões de streams.

A canção também está no Top 100 Mundial das plataformas de música e está presente na lista Global 200 da Billboard, na posição 72.

Nesta terça-feira (6), o videoclipe da música alcançou a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube.

Isso aconteceu no mesmo dia em que Rodolffo foi eliminado no Paredão do BBB 21 (Globo), com 50,48% dos votos, após um episódio em que comparou o cabelo black power de João Luiz com a peruca de uma fantasia de homem das cavernas, episódio apontado como racista pelas redes sociais.

A participação do cantor sertanejo no BBB 21 ajudou a música e a dupla a conquistar repercussão nacional. A coreografia dos participantes do programa para a canção viralizou no aplicativo TikTok e no Instagram Reels.

“Batom de Cereja” faz parte do DVD “Aqui e Agora”, gravado em São Paulo em novembro de 2020, antes de Rodolffo receber o convite para o programa. A divulgação do DVD na semana em que o BBB 21 começou fez com que a dupla disparasse nos canais digitais.

No Youtube, por exemplo, o canal da dupla aumentou em 1700% o número de expectadores únicos e 2700% a média diária de visualizações. Em número de inscritos, o crescimento foi de 50%, chegando hoje a 1,5 milhão de fãs.

O álbum tem mais de 80 milhões de streamings nas plataformas especializadas, 55 milhões deles para o hit “Batom De Cereja”.