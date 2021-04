Corpos de vítimas da Covid-19 ficam expostos em UPA

Em razão do aumento do número de mortos pela Covid-19 na Unidade de Pronto Atendimento da Pampulha, em Belo Horizonte, corpos de pacientes ficaram expostos em frente à sala de emergência do estabelecimento. O fato se deu pela por falta de espaço no necrotério do local, que tem recebido casos graves de pessoas infectadas pelo vírus.

“A Covid-19 é uma doença grave e muitos casos evoluem para óbito. Infelizmente ocorreram óbitos na UPA Pampulha. É importante esclarecer que essas pessoas estavam sendo assistidas por profissionais na sala de emergência”, diz, em nota, a prefeitura da cidade.

Foto: Divulgação/Sindibel

