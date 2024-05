Homem é preso por armazenar vídeos de filhos da namorada simulando sexo

Inicialmente, as investigações apontaram que um grupo de pessoas integravam uma comunidade em um aplicativo de troca de mensagens, onde faziam compra e venda de conteúdos que continham abuso sexual infantil. Com o avanço dessas investigações, o homem preso em Catolé do Rocha foi identificado.

O homem está preso em caráter preventivo e está à disposição da Justiça.