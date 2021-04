Cristiano faz duro desabafo sobre Covid-19: “Não é brincadeira”

Zé Neto e Cristiano: a dupla de sucesso que têm estado diretamente envolvida com o Covid-19. Zé Neto testou positivo para a doença em Junho do ano passado e Cristiano foi internado no último dia 24, deixando seus seguidores desesperados com seu estado de saúde.

Após a alta hospitalar, Cristiano postou diversos vídeos no Instagram agradecendo ao apoio dos fãs, pedindo para que todos mantenham o cuidado e levem a sério a situação causada pela pandemia.

Leia a matéria completa no METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários