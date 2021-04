Cunhada de Medina diz que foi expulsa de casa por briga com família do surfista

Bruna Bordini, casada com irmão do surfista Gabriel Medina, está envolvida em uma polêmica com a família dele.

Casada com Felipe Medina, ela contou no Instagram que foi expulsa do imóvel no qual vivia em Maresias, São Paulo, onde os sogros vivem.

Na série de postagens feitas nos Stories, ela deu alguns detalhes do que ocorreu. “O jeito que saímos daqui nos doeu muito, ficamos sem casa, sem carro.

E preferimos mudar de cidade para ter uma vida nova, com mais paz, pelo bem de nossa saúde mental e, principalmente, da nossa filha, para ela crescer longe de tormentos”, disse.

Bruna afirma que foi expulsa após não aceitar um emprego com carteira assinada, pois teria que deixar a filha com outra pessoa quando fosse trabalhar.

“Isso foi inadmissível e gerou a expulsão. Fui taxada de folgada, que não queria trabalhar. Hoje trabalho em casa, do celular e ainda consigo cuidar da minha filha”, disse.

“Espero que vocês reflitam todo o mal que estão fazendo e se escondendo atrás de uma farsa, de uma personagem do bem. O tempo nunca mais voltar e a confiança não será a mesma”, finalizou.