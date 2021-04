Deputado faz denúncia contra Latino por intolerância religiosa

Latino foi denunciado ao Ministério Público pelo deputado Átila Nunes (MDB), por intolerância religiosa. O político usou declarações dadas pelo famoso durante uma entrevista na última quarta-feira (14), ao Flow Podcast, apresentado por Monark e Igor Coelho.

“Denunciei o cantor Latino ao Ministério Público por escarnecer publicamente de culto religioso, crime previsto no artigo 208 do Código Penal, agravado por ter sido em veículo de comunicação. Pedirei à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Segurança (DECRADI) que abra um inquérito e convoque o cantor para confirmar suas declarações preconceituosas no podcast Flow. Latino mostrou seu lado intolerante no aspecto religioso e deve responder pelas ofensas aos praticantes da Umbanda e do Candomblé, que não têm qualquer culpa pela decadência da carreira dele”, informou o deputado por meio de um comunicado divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

