Descobrimos quem foi o pivô da separação de Yá Burihan e Lipe Ribeiro

Depois que a novela Yá Burihan e Lipe Ribeiro ganhou um novo capítulo, a coluna Leo Dias tratou de correr atrás do homem que foi o pivô da separação dos dois. E eis que nós temos o nome dele: Eric Ribeiro, um empresário de São Paulo. Sim, eles possuem o mesmo sobrenome, mas são bastante diferentes.

Eric não faz parte da mídia como Lipe Ribeiro, mas ganhou o coração da digital influencer. Ele e Yá curtiram vários momentos juntos enquanto o ex-noivo dela participava de A Fazenda 12. O paulistano possui 27 mil seguidores no Instagram e, pelas fotos que publica na rede social, adora uma viagem. Segundo fontes da coluna, Eric e Yá seguem como um casal e visitaram Campos do Jordão, em São Paulo, no último final de semana.

