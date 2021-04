Eduardo Costa sobre Cabaré com Leonardo: “Um cara comendo sua mulher”

Em entrevista com David Dukki, Eduardo Costa se mostrou bem magoado, e até bem irritado, com Leonardo após o ele continuar usando o nome do projeto Cabaré para anunciar lives com vários outros artistas. A revolta do cantor com o amigo (ou será ex-amigo?) foi após Leonardo anunciar a Live Cachaça Cabaré 2 com Gusttavo Lima. O show aconteceu no sábado, 3, e deixou Eduardo bem bravo.

E a próxima live já está até marcada, a Live Cachaça Cabaré 3 acontece dia 24, sábado, as 20h. Xand Avião e Raí Soares estarão ao lado de Leonardo dessa vez.

