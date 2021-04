Em menos de 24h, morrem duas pacientes transferidas do AC para Manaus com Covid-19

Em menos de 24 horas, mais uma paciente que foi transferida do Acre para Manaus, nesta sexta-feira (2). A paciente, de 53 anos, estava em estado grave da Covid-19. Ela havia sido transferida com outras duas pessoas no dia 19.

Na quinta-feira (1), a idosa Maria de Nazaré Martins da Silva, de 74 anos, que também havia sido levada para Manaus, não resistiu à doença.