Em Sena, quadra construída em 2012 nunca foi inaugurada e serve como ponto de drogas

Em Sena Madureira, uma quadra poliesportiva construída no Bairro Eugênio Areal, no ano de 2012, durante a gestão do ex-prefeito Mano Rufino, virou ponto para consumo e tráfico de drogas.

Em condições precárias, o espaço situado na Rua Pelicano nem chegou a ser inaugurado, de acordo com denúncia feita pelo vereador José Costa (PTB) à reportagem do ContilNet, nesta quinta-feira (1).

“Inadmissível. Uma quadra que poderia ser usada para o lazer de inúmeras pessoas, incentivo ao esporte, é ponto de drogas para inúmeros adolescentes”, explicou José.

Algumas paredes do local já foram quebradas por vândalos. “Por diversas vezes passei por aqui e vi algumas pessoas quebrando as paredes”, continuou.

José disse que enviou ao prefeito Mazinho Serafim, durante sessão desta terça-feira (30) na Câmara Municipal, um ofício sugerindo a reforma do espaço, a inauguração e um vigia para evitar danos ao patrimônio.

