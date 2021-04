Empregada de Tom Veiga diz que ator revelou agressão de esposa: “Ela tentou me matar”

Um depoimento bombástico feito pela empregada de Tom Veiga, o ator que interpretava o Louro José, revela fatos, até então desconhecidos, sobre o relacionamento conturbado do artista com a ex-esposa Cybelle Hermínio Costa. A coluna Léo Dias teve acesso, com exclusividade, à íntegra do relato da funcionária, que inclui ciúmes, agressões físicas, verbais e o medo que Tom Veiga tinha de morrer.

Josenilde de Cássia Santos Silva trabalhou na casa do ator por um ano e meio. O depoimento dela foi registrado no 15º Serviço Notarial da Barra da Tijuca, no dia 4 de dezembro de 2020, 33 dias após Tom ser achado morto. Josenilde estava acompanhada do advogado Gustavo Santos de Almeida, que representa os filhos do artista na ação em que pedem a anulação do testamento do pai.

